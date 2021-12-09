Жителя КТ «Старомихайловский» под Ижевском заставили убрать самовольно установленные шлагбаумы

Должник исполнил решение суда и добровольно убрал шлагбаумы. Фото: УФССП по Удмуртии
В коттеджном поселке «Старомихайловский» под Ижевском были демонтированы незаконно установленные шлагбаумы, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртии. Ранее один из жителей подал в суд на своего односельчанина, который самовольно перегородил дорогу на территории поселка. Шлагбаумы мешали проезду и проходу старомихайловцев.
«На основании исполнительного документа Завьяловским районным отделением службы судебных приставов в отношении гражданина С. возбуждено исполнительное производство об обязании должника произвести демонтаж шлагбаумов для обеспечения свободного проезда транспортных средств», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что никаких мер принудительного исполнения предпринимать не пришлось. Должник исполнил решение суда и добровольно убрал шлагбаумы.
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