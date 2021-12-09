Карта распространения коронавируса на 9 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 119 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным регионального оперштаба, на утро 9 декабря коронавирусом заболели еще 184 жителя Удмуртии. 137 человек выздоровели, их выписали. 4 человека скончались. В числе заболевших 32 ребенка и 16 человек старше 65 лет.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 36 159 (+119 по отношению к утру 8 декабря)

Игринский район — 2 016 (+8)

Воткинск — 4 069 (+7)

Каракулинский район — 590 (+7)

Селтинский район — 733 (+7)

Можга — 3 628 (+6)

Дебесский район — 512 (+4)

Камбарский район — 795 (+4)

Сарапул — 2 786 (+4)

Алнашский район — 1 022 (+3)

Вавожский район — 715 (+3)

Граховский район — 500 (+3)

Сюмсинский район — 908 (+3)

Воткинский район — 1 293 (+1)

Завьяловский район — 2 740 (+1)

Малопургинский район — 867 (+1)

Сарапульский район — 740 (+1)

Увинский район — 2 667 (+1)

Шарканский район — 1 214 (+1)

Глазов — 3 326

Балезинский район — 1 252

Можгинский район — 1 083

Якшур-Бодьинский район — 966

Кизнерский район — 692

Глазовский район — 617

Красногорский район — 610

Юкаменский район — 592

Ярский район — 488

Киясовский район — 486

Кезский район — 485

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