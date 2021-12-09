Карта распространения коронавируса на 9 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 119 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным регионального оперштаба, на утро 9 декабря коронавирусом заболели еще 184 жителя Удмуртии. 137 человек выздоровели, их выписали. 4 человека скончались. В числе заболевших 32 ребенка и 16 человек старше 65 лет.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 36 159 (+119 по отношению к утру 8 декабря)
Игринский район — 2 016 (+8)
Воткинск — 4 069 (+7)
Каракулинский район — 590 (+7)
Селтинский район — 733 (+7)
Можга — 3 628 (+6)
Дебесский район — 512 (+4)
Камбарский район — 795 (+4)
Сарапул — 2 786 (+4)
Алнашский район — 1 022 (+3)
Вавожский район — 715 (+3)
Граховский район — 500 (+3)
Сюмсинский район — 908 (+3)
Воткинский район — 1 293 (+1)
Завьяловский район — 2 740 (+1)
Малопургинский район — 867 (+1)
Сарапульский район — 740 (+1)
Увинский район — 2 667 (+1)
Шарканский район — 1 214 (+1)
Глазов — 3 326
Балезинский район — 1 252
Можгинский район — 1 083
Якшур-Бодьинский район — 966
Кизнерский район — 692
Глазовский район — 617
Красногорский район — 610
Юкаменский район — 592
Ярский район — 488
Киясовский район — 486
Кезский район — 485
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