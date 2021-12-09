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Общество9 декабря 2021 9:30

Одно из машиностроительных предприятий Ижевска за полгода увеличило выработку ремонтной бригады в 5 раз

Оно специализируется на производстве и ремонте буровых и трубных ключей
Дмитрий Коренев
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Фото: madeinur.ru/

Фото: madeinur.ru/

В 2019 году ижевское предприятие «Сервисреммаш» в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, заключило соглашение о сотрудничестве с РЦК «Региональный центр компетенции в сфере производительности труда». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, за этот период компания, специализирующаяся на производстве и ремонте буровых и трубных ключей, добилась заметных успехов в оптимизации рабочего процесса.

«За 6 месяцев реализации проекта удалось снизить время протекания процесса (ремонта ключа) на 48%, снизить объем незавершённого производства на 68%, увеличить выработку ремонтной бригады в 5 раз», - говорится в сообщении.

За 11 месяцев реализации проекта «Оптимизация потока изготовления ключа робота АТТ 120СГА.219.0» время изготовления ключа снизилась на 51,7%, а выработка сотрудника, напротив, увеличилась на 27%.

Отмечается, что ООО «Сервисреммаш» поставляет свою продукцию на объекты бурения ведущих нефтегазодобывающих компаний по всей России, а также стран ближнего зарубежья.

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