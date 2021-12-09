На 10,4 млрд рублей увеличили общую сумму в проекте бюджета Удмуртии на 2022 год

В следующем году планируется выделить на здравоохранение 13 млрд 357 млн рублей. Фото: архив КП

Ко второму чтению проекта бюджета Удмуртии на 2022 год объем предполагаемых доходов и расходов вырос на 10,4 млрд рублей, в том числе на 9,85 млрд рублей увеличилась сумма безвозмездных федеральных поступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

«В числе наиболее значительных направлений расходов, которые получат дополнительное финансирование: борьба с распространением коронавирусной инфекции, дорожное и капитальное строительство, обеспечение безопасности учебных заведений и льготного проезда отдельных категорий граждан, создание новых воздушных маршрутов», - сообщает издание.

Отмечается, что депутаты регионального парламента предложили предусмотреть в бюджете региона на 2022 год дополнительные 500 млн рублей на ремонт больниц, многие из которых находятся в плачевном состоянии.

Третье, окончательное чтение законопроекта проекта запланировано на 14 декабря.

Напомним, ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что в следующем году планируется выделить на здравоохранение 13 млрд 357 млн рублей.

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