На 10,4 млрд рублей увеличили общую сумму в проекте бюджета Удмуртии на 2022 год

В следующем году планируется выделить на здравоохранение 13 млрд 357 млн рублей. Фото: архив КП
Ко второму чтению проекта бюджета Удмуртии на 2022 год объем предполагаемых доходов и расходов вырос на 10,4 млрд рублей, в том числе на 9,85 млрд рублей увеличилась сумма безвозмездных федеральных поступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.
«В числе наиболее значительных направлений расходов, которые получат дополнительное финансирование: борьба с распространением коронавирусной инфекции, дорожное и капитальное строительство, обеспечение безопасности учебных заведений и льготного проезда отдельных категорий граждан, создание новых воздушных маршрутов», - сообщает издание.
Отмечается, что депутаты регионального парламента предложили предусмотреть в бюджете региона на 2022 год дополнительные 500 млн рублей на ремонт больниц, многие из которых находятся в плачевном состоянии.
Третье, окончательное чтение законопроекта проекта запланировано на 14 декабря.
Напомним, ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что в следующем году планируется выделить на здравоохранение 13 млрд 357 млн рублей.
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