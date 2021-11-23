В 2022 году правительство Удмуртии планирует выделить на здравоохранение более 13 млрд рублей

Сегодня, 23 ноября, депутаты Госсовета Удмуртии обсудили проект бюджета республики в первом чтении. Фото: Александр Бречалов

В 2022 году правительство Удмуртии планирует выделить на здравоохранение 13 млрд 357 млн рублей, что на 6,5% больше, чем в текущем году. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Бречалов. Сегодня, 23 ноября, депутаты Госсовета Удмуртии обсудили проект бюджета республики в первом чтении.

«Отдельная статья расходов – борьба с ковидом. Региональное министерство здравоохранения определило потребность бюджета в объеме 6,4 млрд рублей», — отметил глава региона.

Напомним, на этой же сессии Госсовета Александр Бречалов представил новую структуру регионального правительства.

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