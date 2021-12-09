Сильный снегопад прогнозируют в Удмуртии ближайшей ночью

Прогнозируются осадки в виде сильного мокрого снега. Фото: Сергей Грачев

В ночь с 9 на 10 декабря в Удмуртии ожидается сильный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Ночью местами по республике ожидаются осадки в виде сильного мокрого снега», - говорится в сообщении.

Водителей призывают соблюдать осторожность на дорогах.

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