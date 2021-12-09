В Ижевске принудительно снесли ларек на улице Школьной

Все расходы на демонтаж ларька будут взыскивать с собственника. Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

Сегодня, 9 декабря, в Ижевске снесли очередной ларек. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Удмуртии, на этот раз жертвой правосудия стала постройка на улице Школьной.

«Администрация г. Ижевска обратилась в суд с заявлением о демонтаже ларька. Договор аренды владельцу строения продлён не был, но это не мешало собственнику продолжать свою деятельность. В установленные законом сроки должник решение суда не исполнил», - говорится в сообщении.

После этого в отношении должника возбудили исполнительное производство. Приставы потребовали от собственника исполнить решение суда, однако он это требование проигнорировал, из-за чего был оштрафован на 5 000 рублей.

Для принудительного сноса постройки привлекли подрядную организацию. Все расходы на демонтаж ларька также будут взыскивать с собственника.

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