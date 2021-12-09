6 волшебных фото новогодней иллюминации в Ижевске, которые создают праздничное настроение

С 1 декабря в городе начали зажигать иллюминацию. Фото: Амир Закиров

Совсем скоро Новый год, и улицы Ижевска уже готовят к празднику. В городе открываются катки, погода радует снегом — так и хочется начать отмечать. А с 1 декабря в городе начали зажигать иллюминацию. «Комсомолка» собрала красивые кадры.

Самой яркой, как всегда, стала улица Пушкинская. Фото: Амир Закиров

В центре города появились украшения Фото: Амир Закиров

Деревья около администрации города опутали гирляндами. Фото: Амир Закиров

Так украсили улицу Коммунаров. Фото: Амир Закиров

Около торгового центра «Флагман Дисконт» уже появилась елка. Фото: Амир Закиров

Кстати, на Центральной площади уже устанавливают елку. Ее открытие запланировали на 17 декабря. На Центральной площади также появится ледовый городок в тематике сказки «12 месяцев».

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