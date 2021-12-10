Гололедицу и до -5 °С ожидают в Ижевске 10 декабря

10 декабря в Ижевске ожидается гололед. Фото: Pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре долгожданная пятница, 10 декабря. Синоптики Удмуртского Гидрометцентра прогнозируют, что в этот день столбик термометра поднимется до -3°…-5 °С.

В столице Удмуртии сохраняется сложное отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

«До вечера 10 декабря по Удмуртии сохраняются гололед, изморозь, замерзшее отложение мокрого снега до 11 мм и более», – сообщает пресс-служба МЧС по региону.

На дорогах республики снежный накат и гололедица. Автомобилистов просят быть осторожнее.

Желаем отличного дня и хороших выходных!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

38-летнюю наркозакладчицу из Ижевска приговорили к пяти годам колонии

Мосты над реками Лекма и Армязь отремонтировали в Удмуртии