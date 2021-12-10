Отстранение от работы за отказ от вакцинации против ковида: как обстоят дела в Ижевске?

80% сотрудников предприятий должны были привиться к 1 декабря. Фото: Unsplash.com

В Удмуртии предприятия должны были обеспечить вакцинацию от ковида 80% своих сотрудников к 1 декабря. Постановление главного государственного санитарного врача было опубликовано еще в начале октября. И в самом начале там был пункт, что непривитых будут переводить на удаленку или вообще отстранять от работы, но потом такое требование убрали. А как сейчас идут дела на предприятиях?

В этой ситуации разобрались наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия».

Обязательная вакцинация была введена в сферах: общепита, торговли, ЖКХ, общественного транспорта, образования, культуры, банках, промышленных предприятий, госслужбы и других.

За неисполнение требований компаниям грозит штраф, либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Но, например сотрудники компании «Калашников» не были отстранены, но несмотря на это постоянно ведется информационная работа.

«На предприятиях Ижевского кластера группы компаний «Калашников» созданы условия для вакцинации сотрудников, ведется постоянная информационная работа. При этом в информационных рассылках на предприятиях ижевского кластера группы компаний «Калашников» не было сказано, что непривитые сотрудники могут быть отстранены от работы, а лишь приводилась информация о введении таких мер в регионе», – прокомментировали «Ъ»–Удмуртия в пресс-службе группы компаний «Калашников».

А на заводе «Ижсталь» например, ввели еще и внутренний приказ, согласно которому те, кто не закончил курс вакцинации от ковида до 1 декабря, мог быть отстранен. Но тем не менее, было принято решение дать желающим дополнительную возможность вакцинироваться, увеличив сроки на 15 дней.

«Было принято решение не отменять отстранение от работы работников, не прошедших вакцинацию, но дать желающим дополнительную возможность вакцинироваться, увеличив сроки на 15 дней. На текущий момент доля вакцинированных работников ПАО «Ижсталь» составляет 89%, коллективный иммунитет предприятия (с учетом вакцинированных и переболевших сотрудников) – 96%», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Несмотря на это, председатель правления ассоциации «Деловая Удмуртия» Валерий Песков и сопредседатель удмуртского отделения «Деловая Россия» Юлия Камышева не зафиксировали фактов реального отстранения сотрудников от работы за отказ вакцинироваться.

«Насколько мне известно, на многих предприятиях привилось как минимум 80% сотрудников. Руководители понимают, что вакцинация снижает риски массового заболевания работников коронавирусом, что впоследствии может привести к срыву поставок по контрактам», – отметил Валерий Песков.

И правда, многие прибегли к системе бонусов для вакцинированных. Этот факт отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов.

«Нужно, чтобы люди созрели, усиливать разъяснительную работу. Изъятие из постановления пункта об отстранении работников было правильным решением. С другой стороны, непонятно, как именно руководители должны воздействовать и призывать к вакцинации. Я надеюсь, что сейчас не последуют штрафы для предприятий, которые действительно занимались этим вопросом, но не смогли довести показатель до 80%», – подчеркнул он в беседе.

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