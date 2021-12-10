Более 8 тысяч доз вакцины «Гриппол+» для взрослых поступило в Удмуртию

Новая партия вакцин от гриппа поступила в Удмуртию. Фото: Unsplash.com

Партия в 8850 доз вакцины «Гриппол+» поступила в Удмуртию. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук на своей странице в «Инстаграм».

На данный момент в больницах Удмуртии имеются в наличии более 103 тысяч доз вакцины от гриппа, сюда относится «Гриппол+», «ФЛЮ– М», «УЛЬТРИКС-КВАДРИ».

Более 5000 доз «УЛЬТРИКС КВАДРИ» для детей.

Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства.

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