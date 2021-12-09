Мужчину с улицы Барышникова больше месяца ищут в Ижевске

Мужчина не выходит на связь родственниками с 30 октября. ПСО «Регион 18»

В Ижевске ищут Волкова Андрея Юрьевича 1978 г.р. Как сообщили в сообществе поисково-спасательного отряда «Регион 18», он не выходит на связь родственниками с 30 октября.

«По месту жительства (г. Ижевск, ул. Барышникова) отсутствует», - говорится в сообщении.

Обладающих информацией о местонахождении мужчины просят позвонить на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

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