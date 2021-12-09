Где появятся новые светофоры в Ижевске и планируют ли ремонт лестницы в Козьем парке?

Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников и начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов. Фото: архив КП

Появится ли светофор на перекрестке Горького и п.Широкого? Увеличилось ли количество аварий из-за снегопадов и как службы справляются с очисткой тротуаров и дорог? Почему в последние несколько недель на перекрестке Удмуртская-Кирова-Авангардная стали скапливаться огромные пробки? И почему стали устанавливать ограждения около дороги и тротуаров?

В новом выпуске подкаста от радио «КП» — Ижевск отвечают начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников и начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Марат Чемалтынов.

Прослушать и скачать подкаст можно по ссылке.

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