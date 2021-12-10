190 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

Фото: Алена Селезнева

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 декабря в республике выявлено 190 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 35 детей и 51 человек старше 65 лет.

Зафиксировано 6 смертей. Женщине было 96 лет. Мужчинам - 64, 75, 80, 82, 89.

120 человек выздоровели, их выписали.

7 904 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 402 - в состоянии средней степени тяжести, 147 – в тяжелом состоянии.

Всего на 10 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 047 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 64 726 человек выздоровели. За время пандемии в регионе 3 308 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привился 654 101 житель Удмуртии. Из них 473 646 человек прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 113 024 человека.

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