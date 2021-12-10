Более 16 тонн молочной продукции отправила Удмуртия во Вьетнам в декабре

Качество и безопасность продукции подтвердили в ходе лабораторных испытаний. Фото: архив КП

В декабре текущего года Удмуртия экспортировала во Вьетнам 16,6 тонн ультрапастеризованного молока и молочных коктейлей и ассортименте. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера», - говорится в сообщении.

Отмечается, что качество и безопасность продукции подтвердили в ходе лабораторных испытаний.

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