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Общество10 декабря 2021 7:33

Автобусную остановку «улица Авангардная» в Ижевске планируют перенести через перекресток

Горожане жалуются на трудности, связанные с выходом из транспорта
Дмитрий Коренев
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Ижевчане жалуются, что автобусы останавливаются на второй полосе. Фото: Яндекс.Карты

Ижевчане жалуются, что автобусы останавливаются на второй полосе. Фото: Яндекс.Карты

В эфире радио «КП – Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) прозвучал вопрос от слушателя, связанный с остановкой автобусов и троллейбусов «улица Авангардная» (ранее «Подшипниковый завод»). Ижевчанин пожаловался, что на ближайшем к остановке перекрестке поворот направо разрешен исключительно с крайней полосы, из-за чего автобусы часто не подъезжают к павильону, а останавливаются на второй полосе; пассажиры вынуждены бежать через транспортный поток, что приводит к пробкам. Гость эфира, начальник Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Марат Чемалтынов рассказал, что в муниципалитете знают о проблеме.

«Эту ситуацию можно решить, мы это уже даже обсудили с коллегами. Планируется перенос остановки за перекресток», — заявил Чемалтынов.

Конкретных сроков переноса чиновник не назвал.

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