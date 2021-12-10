Почти полкилограмма синтетических наркотиков обнаружили в автомобиле 37-летней жительницы Ижевска

Сверток с «синтетикой» она забрала из тайника в Можгинском районе и планировала сбыть в Свердловской области. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ в отношении 37-летней жительницы Ижевска. Как сообщает пресс-службу УМВД по республике, в ее автомобиле, остановленном на трассе неподалеку от Воткинска, обнаружили крупную партию синтетических наркотиков.

«При осмотре салона транспортного средства полицейские обнаружили под обшивкой сидения сверток, в котором, согласно проведенному исследованию, находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 482 грамма», - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанная является индивидуальным предпринимателем, а по совместительству курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств. Сверток с «синтетикой» она забрала из тайника в Можгинском районе и планировала сбыть в Свердловской области.

Женщину поместили в СИЗО. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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