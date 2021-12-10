Бывший начальник одного из учреждений УФСИН в Удмуртии признался в мошенничестве в крупном размере

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии совместно с сотрудниками службы собственной безопасности регионального УФСИН. Фото: СУ СКР по УР
47-летнего бывшего начальника одного из учреждений УФСИН России по Удмуртии подозревают в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК по республике.
«По данным следствия, подозреваемый занимал должность начальника одного из учреждений УФСИН России по Удмуртской Республике. После того, как ревизия финансово-хозяйственной деятельности в возглавляемом им учреждении выявила недостачу, подозреваемый решил возместить ее за счет фиктивного трудоустройства родственника одного из своих подчиненных в качестве водителя», - говорится в сообщении СК.
Фактически неработающему родственнику начислялась заработная плата, которой начальник учреждения распоряжался по своему усмотрению – частности, постепенно возмещал недостачу, а также тратил на другие цели. Общий размер ущерба составил более 250 тыс. рублей (точная сумма пока не установлена).
Отмечается, что в ходе расследования подозреваемый признался в совершении преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени мужчине предъявят обвинение
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии совместно с сотрудниками службы собственной безопасности регионального УФСИН.
Напомним, ранее в ижевском СИЗО №1 выявили нарушения законодательства.
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