«Хотела заработать»: 17-летняя ижевчанка может отправиться в колонию на 20 лет за покушение на сбыт наркотиков

Девушка призналась, что, желая заработать, согласилась размещать наркотики в тайниках. Фото: Сергей Грачев

В минувшую среду, 8 декабря возле дома на улице Байкальской в Ижевске задержали 17-летнюю студента одного из городских техникумов. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, при личном досмотре у нее нашли крупную партию наркотиков.

«Задержанная пояснила, что, желая заработать, согласилась размещать в тайниках на территории г. Ижевска свертки с наркотическими веществами - так называемые «закладки»», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Устанавливаются все обстоятельства преступления. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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