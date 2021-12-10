Карта распространения коронавируса на 10 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 92 ижевчан. Фото: Амир Закиров

По данным регионального оперштаба, на утро 10 декабря коронавирусом заболели еще 190 жителей Удмуртии. 120 человек выздоровели, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 35 детей и 51 человек старше 65 лет.

Фото: оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 36 251 (+92 по отношению к утру 8 декабря)

Глазов — 3 337 (+11)

Сюмсинский район — 919 (+11)

Воткинский район — 1 303 (+10)

Воткинск — 4 078 (+9)

Алнашский район — 1 030 (+8)

Камбарский район — 802 (+7)

Игринский район — 2 021 (+5)

Сарапул — 2 791 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 970 (+4)

Сарапульский район — 744 (+4)

Селтинский район — 736 (+3)

Малопургинский район — 870 (+3)

Каракулинский район — 593 (+3)

Балезинский район — 1 255 (+3)

Кезский район — 487 (+2)

Увинский район — 2 669 (+2)

Глазовский район — 619 (+2)

Вавожский район — 716 (+1)

Граховский район — 501 (+1)

Кизнерский район — 693 (+1)

Киясовский район — 487 (+1)

Красногорский район — 611 (+1)

Можга — 3 629 (+1)

Завьяловский район — 2 740

Шарканский район — 1 214

Можгинский район — 1 083

Юкаменский район — 592

Дебесский район — 512

Ярский район — 488

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