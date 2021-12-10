Карта распространения коронавируса на 10 декабря: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 92 ижевчан. Фото: Амир Закиров
По данным регионального оперштаба, на утро 10 декабря коронавирусом заболели еще 190 жителей Удмуртии. 120 человек выздоровели, их выписали. 6 человек скончались. В числе заболевших 35 детей и 51 человек старше 65 лет.
Фото: оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 36 251 (+92 по отношению к утру 8 декабря)
Глазов — 3 337 (+11)
Сюмсинский район — 919 (+11)
Воткинский район — 1 303 (+10)
Воткинск — 4 078 (+9)
Алнашский район — 1 030 (+8)
Камбарский район — 802 (+7)
Игринский район — 2 021 (+5)
Сарапул — 2 791 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 970 (+4)
Сарапульский район — 744 (+4)
Селтинский район — 736 (+3)
Малопургинский район — 870 (+3)
Каракулинский район — 593 (+3)
Балезинский район — 1 255 (+3)
Кезский район — 487 (+2)
Увинский район — 2 669 (+2)
Глазовский район — 619 (+2)
Вавожский район — 716 (+1)
Граховский район — 501 (+1)
Кизнерский район — 693 (+1)
Киясовский район — 487 (+1)
Красногорский район — 611 (+1)
Можга — 3 629 (+1)
Завьяловский район — 2 740
Шарканский район — 1 214
Можгинский район — 1 083
Юкаменский район — 592
Дебесский район — 512
Ярский район — 488
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