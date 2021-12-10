Учеников школы №42 в Ижевске отправили на удаленку в связи с отключением отопления

Перед коммунальщиками поставили задачу восстановить подачу тепла в школу в течение 24 часов. Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 декабря, с 10:00 в здание школы №42 в Ижевске перестало поступать тепло. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр города Олег Бекмеметьев, в связи с этим вторая смена в пятницу будет учиться дистанционно.

«Оперативно создана комиссия из представителей ресурсоснабжающей организации, управления ЖКХ и управления образования. Специалисты на месте, выясняют причину отключения», - пишет градоначальник.

Перед коммунальщиками поставили задачу восстановить подачу тепла в школу в течение 24 часов.

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