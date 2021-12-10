На улице Милиционной в Ижевске появится нерегулируемый пешеходный переход

Проконтролировать исполнение постановления поручено начальнику управления благоустройства и охраны окружающей среды городской администрации. Фото: архив КП

Новый нерегулируемый пешеходный переход организуют на перекрестке улица Милиционной и переулка Широкого в Ижевске. Об этом сообщает IZHLIFE со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное на сайте муниципалитета.

«Компании, которая сейчас застраивает данный микрорайон, поручено за счет собственных средств нанести разметку и установить дорожные знаки», - пишет IZHLIFE.

Проконтролировать исполнение постановления поручено начальнику управления благоустройства и охраны окружающей среды городской администрации.

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