Застрявших на речном льду троих рыбаков спасли в Каракулинском районе Удмуртии

Аэролодка заглохла на льду. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Вечером 8 ноября спасатели села Каракулино поступил сигнал от троих рыбаков, застрявших на льду реки Кама в десяти километрах от деревни Алмалы (Республика Татарстан). Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

«Мужчины отправились на рыбалку по Каме на судне особой конструкции (аэролодка). В десяти километрах от д. Алмалы их судно заглохло, завести его мужчинам не удалось», - говорится в сообщении.

Аэролодку с замерзающими мужчинами спасатели отбуксировали к берегу.

Жителей Удмуртии предупреждают: лед на Каме только начал формироваться, а из-за температурных скачков и атмосферных осадков его структура рыхлая и неплотная. В районе населенных пунктов Колесниково, Чеганда, Ныргында и в устье р. Белая часто встречаются промоины.

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