Два пассажира «Приоры» попали в больницу после опрокидывания в Удмуртии

Водитель не пострадал. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 9 декабря, около 00:40, напротив дома №69 по улице в поселке Игра произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина перевернулась.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

«В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада Приора» - 22-летняя девушка и 20-летний молодой человек, получили травмы, госпитализированы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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