Ранее судимый житель Удмуртии обокрал родного брата-инвалида

Рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Сергей Грачев

25-летнего ранее судимого жителя Вавожского района Удмуртии обвиняют тайном хищении денег с карты родного брата-инвалида (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков с отцом и 28-летним братом – инвалидом похитил с банковской карты последнего пенсию по инвалидности в размере 14 500 рублей», - говорится в сообщении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.

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