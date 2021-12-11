11 декабря в Ижевске: в течение суток резкое похолодание, на дорогах гололедица

Мороз и солнце - день чудесный. Настроение может испортить лишь гололедица. Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! На календаре 11 декабря, суббота, и прямо сейчас узнаем о том, какая погода нас ждет сегодня.

По прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, в республику пришел активный антициклон. Сегодня ночью резко похолодало, днем малооблачно и около -13 градусов. Ветер северный с порывами до 8 метров секунду.

Ночью облачно с прояснениями, -19 градусов, ветер северный 2-3 метра в секунду. На дорогах в течение суток возможна гололедица.

Будьте осторожны, уважаемые ижевчане, и отличного вам выходного дня!

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