Бассейны Ижевска: Роспотребнадзор взял пробы и выявил 215 нарушений

Не все бассейны Удмуртии прошли проверку Роспотребнадзора Фото: Архив КП

3145 проб воды взято в бассейнах Удмуртской Республики Роспотребнадзором. Учитывались санитарно-химические, бактериологические, вирусологические, микробиологические показатели. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 215 пробах воды из бассейнов региона выявлены нарушения санитарно-гигиенических нормативов:

- превышено содержание остаточного хлора в воде;

- превышение содержания хлора в зоне дыхания пловцов;

- нарушение процесса приготовления дезинфицирующих средств для помещений и воды бассейна;

- производственный контроль за качеством и безопасностью воды проводится не в полном объеме согласно программе производственного контроля.

«По фактам выявленных нарушений специалистами Управления было составлено 11 протоколов об административных правонарушениях (6 – на юридических лиц, 1 – на ИП, 4 – на должностное лицо), вынесено постановлений об административном правонарушении на общую сумму 90000 рублей», – сообщили в Роспотребнадзоре Удмуртии.

Кроме этого, приостановлена деятельность бассейна одной из ижевских школ, суд запретил пользоваться бассейном в течение 90 суток. За это время образовательное учреждение должно устранить все выявленные нарушения.

Также отметим, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Они предусматривают дополнительные требования к бассейнам. К примеру, в пункте 6.2.4. указано, что «на пути движения от душа к ванне бассейна должны размещаться ножные ванны с проточной водой. В ножные ванны должна подаваться очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения».

В ведомстве пообещали продолжать контроль за качеством воды в плавательных бассейнах Удмуртской Республики.

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