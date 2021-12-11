Гороскоп на 12 декабря для ижевчан: Ракам пора вдохновлять других, а Рыбам нужно подумать о себе

Что нас ждет, по мнению астрологов, в воскресенье Фото:pixabay.com

Овен

Перед вами раскрываются новые возможности, не упустите свой шанс. Да, чем-то придется пожертвовать, но не стоит бояться. Впереди — свершения, которых вы ждали.

Телец

Вам кажется, что все вокруг вас похоже на хаос, и вы не чувствуете твердой почвы под ногами. Задумайтесь, что привело вас сюда? Возможно, вам следует очистить свое окружение от лишних людей.

Близнецы

Вас закрутило в предновогодней гонке. Но, увы, вы не бегаете по магазинам в поисках подарков, а усердно трудитесь. Пора сделать паузу. Оторвитесь от дел и уделите внимание близким.

Рак

За последнее время вы достигли хороших результатов в саморазвитии. Пришло время вдохновлять других. Вы даже не представляете, какой будет радость стать примером успеха и веры в себя.

Лев

Сегодня вы почувствуете вдохновение. Можно вдумчиво собирать модели кораблей или возиться с новым цветком. Не бойтесь показаться старомодным или странным. Будьте свободны от предрассудков!

Дева

Вы бесконечно прокручиваете в голове сценарий событий недавнего прошлого, выясняя, кто прав, кто виноват. Зачем? Смело опустите свою обиду и двигайтесь вперед! Вселенная вас поддержит.

Весы

Контроль и лидерство — это прекрасно, но иногда надо уметь отпускать штурвал. Ложное чувство ответственности за судьбы всего мира порой вредит, даже таким сильным людям как вы. Дайте себе передышку.

Скорпион

Вы стоите перед проблемой, которая кажется вам неразрешимой. Но это не так, все в ваших руках. Соедините свой интеллект с интуицией, и у вас все получится. Решение придет легко.

Стрелец

В последнее время от вас требуется высокая самоотверженность. Но это не повод оставлять свои мечты, планы и стремления. Не унывайте, время для исполнения ваших желаний не за горами!

Козерог

У вас на душе неспокойно. Что вас тревожит? Не помешает беседа с близким вам человеком. Но не спешите все на него вываливать. Это благодатный день для разговора с собой, а уже после — с понимающим и внимательным другом.

Водолей

Попробуйте изменить свой подход к финансовому вопросу: для чего вам нужны деньги? Не стали ли они самоцелью в вашей работе? Как только вы честно ответите себе, ваши дела пойдут в гору.

Рыбы

Вы одержимы желанием помогать всем. Вы много отдали энергии за последнее время, а сколько получили взамен? Время уделить внимание себе, предаться релаксу и восстановлению сил.

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