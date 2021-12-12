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Общество12 декабря 2021 5:00

Погода на 12 декабря в Ижевске: солнечно и морозно

Рассказываем о погоде на день
Прозорова Дарья
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Ижевчан ожидает пушкинская погода

Ижевчан ожидает пушкинская погода

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Выходные подходят к концу, но впереди еще целый день, который можно провести в кровати. А «Комсомолка» пока расскажет вам о погоде на день.

Сегодня температура упадет до –14 градусов, ветра не будет, сообщает удмуртский Гидрометцентр. Синоптики обещают солнечную погоду.

Ночью температура упадет еще на 4 градуса до – 18. Ветер юго-западный 2 м/с.

Если вы все-таки осмелитесь выйти на улицу, одевайтесь очень тепло. Удачного дня!

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