Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: pexels.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 декабря в республике выявлено 184 новых случаев заболевания коронавирусом. 136 человек выздоровело, 5 человек скончались.150 находятся в тяжелом состоянии. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Фото: Оперштаб Удмуртии

Ижевск – 36 451 (+98 по отношению к утру 11 декабря)

Глазов – 3 347 (+15)

Воткинский район – 1 313 (+11)

Сюмсинский район – 927 (+11)

Воткинск – 4 086 (+11)

Увинский район – 2 685 (+9)

Сарапул – 2 727 (+5)

Вавожский район — 716 (+3)

Игринский район – 2 035 (+3)

Шарканский район – 1 218 (+3)

Можга – 3 633 (+3)

Малопургинский район – 874 (+3)

Юкаменский район – 606 (+2)

Камбарский район – 814 (+1)

Селтинский район – 744 (+4)

Граховский район – 507 (+1)

Алнашский район – 1 034 (+2)

Завьяловский район – 2 744 (+1)

Якшур-Бодьинский район — 970 (+1)

Красногорский район — 611 (+1)

Можгинский район — 1 083 (+1)

Каракулинский район – 609

Дебесский район – 522

Кезский район – 491

Ярский район – 492

Кизнерский район – 695

Сарапульский район — 744

Балезинский район — 1 255

Глазовский район — 619

Киясовский район — 487

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