Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 12 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 98 ижевчан. Фото: pexels.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 12 декабря в республике выявлено 184 новых случаев заболевания коронавирусом. 136 человек выздоровело, 5 человек скончались.150 находятся в тяжелом состоянии. Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Фото: Оперштаб Удмуртии
Ижевск – 36 451 (+98 по отношению к утру 11 декабря)
Глазов – 3 347 (+15)
Воткинский район – 1 313 (+11)
Сюмсинский район – 927 (+11)
Воткинск – 4 086 (+11)
Увинский район – 2 685 (+9)
Сарапул – 2 727 (+5)
Вавожский район — 716 (+3)
Игринский район – 2 035 (+3)
Шарканский район – 1 218 (+3)
Можга – 3 633 (+3)
Малопургинский район – 874 (+3)
Юкаменский район – 606 (+2)
Камбарский район – 814 (+1)
Селтинский район – 744 (+4)
Граховский район – 507 (+1)
Алнашский район – 1 034 (+2)
Завьяловский район – 2 744 (+1)
Якшур-Бодьинский район — 970 (+1)
Красногорский район — 611 (+1)
Можгинский район — 1 083 (+1)
Каракулинский район – 609
Дебесский район – 522
Кезский район – 491
Ярский район – 492
Кизнерский район – 695
Сарапульский район — 744
Балезинский район — 1 255
Глазовский район — 619
Киясовский район — 487
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