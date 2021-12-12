В результате ДТП с грузовиком в Удмуртии погиб водитель «Калины»

Из-за похожих обстоятельств, в республике произошло 129 ДТП с начала года. Фото: Ярослав Семенов, vk.com

Вечером 10 декабря в Воткинском районе произошла дорожная авария. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов на своей странице в социальной сети.

По предварительным данным, столкнулись Лада «Калина» и грузовик. Водитель легкового автомобиля попытался выйти на встречную полосу, в результате чего произошло трагическое ДТП. Водитель Лады «Калины» погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

За этот год в республике произошло 129 ДТП в результате выезда на «встречку». 47 человек погибли, 223 – получили травмы.

«Вождение зимой требует особой бдительности: светлое время суток короче, погодные условия сложнее. Пожалуйста, будьте аккуратны. Не идите на обгон без особой необходимости», – добавил Ярослав Семенов.

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