Гороскоп на 13 декабря 2021 года: Водолеи будут чувствовать себя желанными, а у Раков прорвет трубу

Близнецам нужно опасаться искушений. Фото: pexels.com

ОВЕН

Ваша бывшая любовь потребует вернуть назад все подарки. Не жалейте, вам это окупится вдвойне.

ТЕЛЕЦ

Вечером вас ждет романтический ужин наедине с персонажами из любимого сериала. Расслабьтесь, дела не убегут.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас манят соблазны, не поддавайтесь. У вас есть строгий план на ближайшие дни, вы должны его придерживаться.

РАК

Дома ждут неудачи бытового плана. Возможно, у вас прорвет трубу. Лучше заранее подготовьте телефоны всех экстренных служб.

ЛЕВ

Ваш начальник будет раздражать больше обычного. Не вступайте с ним в конфликт – вас проверяют на стрессоустойчивость.

ДЕВА

Вас поглотит ностальгия по прошлому. Но затем вы поймете, что трава раньше вовсе не была зеленее.

ВЕСЫ

Вы сильно устанете от своей жизни. Вы захотите все бросить и начать с чистого листа. Переспите с этой мыслью. Утро вечера мудренее.

СКОРПИОН

Окружающие не будут понимать вас. Главное, не сорваться, а донести свои мысли спокойно.

СТРЕЛЕЦ

Где-то рядом крутятся большие деньги. Если вы проявите смекалку, и вам что-нибудь достанется.

КОЗЕРОГ

Настала пора познакомиться с соседями. Это знакомство поможет вам в ближайшем будущем.

ВОДОЛЕЙ

Сегодняшний день – пик вашей сексуальности. Используйте свои флюиды с толком, не тратьте их на каждого встречного.

РЫБЫ

Сегодня ваш удачный день. Все пройдет как по маслу. Но, возможно, к вечеру вы почувствуете упадок сил. Отдохните, и снова в бой!

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