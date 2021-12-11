Ваш вклад может спасти жизнь ребенка: благотворительная акция «Белый цветок» стартовала в Ижевске

фото: udmbeliycvetok.ru

25 ноября в Ижевске стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Ее цель – собрать средства для помощи тяжелобольным детям Удмуртии. Принять участие в акции может любой желающий.

В рамках акции в образовательных учреждениях республики прошли уроки милосердия. Именно там дети не только узнали о важности взаимопомощи сострадания к ближнему, но и смастерили поделки – белые цветы, которые затем будут обменивать волонтеры на пожертвования в торговых центрах города.

С помощью волонтеров можно сделать пожертвование на помощь детям. Фото: udmbeliycvetok.ru

С 11 по 19 декабря белые цветы можно обменять на пожертвования у волонтеров в пяти торговых центрах Ижевска – «Кит», «Петровский», «Флагман», «Молл-Матрица» и «Талисман». Узнать волонтеров легко: они одеты в белую футболку с логотипом акции, а в их руках вы увидите белые цветы и коробочку для пожертвований.

11 и 12 декабря волонтеры будут в торговых центрах с 13:00 до 19:00. 13 и 14 декабря - с 15:00 до 21:00.

Еще пожертвования можно перевести на официальном сайте акции «Белый цветок». Там же можно узнать и про детей, которые нуждаются в помощи.

Не стоит бояться сделать пожертвование. Именно ваш вклад может спасти ребенку жизнь.

СПРАВКА

Акции «Белый цветок» началась еще в Европе в конце ХIХ века. В наши дни она вновь набрала популярность и проходит во многих городах России, в том числе и в столице Удмуртии.

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