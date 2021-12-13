21-летнего жителя Удмуртии подозревают в спаивании школьницы

Факты вовлечения несовершеннолетней школьницы в употребление алкоголя были выявлены сотрудником полиции. По подозрению в совершении таких действий задержан 21-летний молодой человек из поселка Кез. Установлено, что в течение нескольких месяцев он угощал свою знакомую различным алкоголем у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело. За совершение такого деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бассейны Ижевска: Роспотребнадзор взял пробы и выявил 215 нарушений

За последние сутки 184 человека в Удмуртии заболело коронавирусом