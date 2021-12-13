Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-21°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 4:05

Подгорела еда на плите: бдительные жители дома по ул. Тимирязева в Ижевске предотвратили пожар

Они вовремя позвонили в пункт центральный связи пожарной охраны
Алена Михайлова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Соседи почувствовали неприятный запах дыма. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Соседи почувствовали неприятный запах дыма. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Суббота, 11 декабря, время около 19:30. На пункт центра пожарной охраны поступил тревожный звонок от жительницы дома по ул. Тимирязева в Ижевске. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, женщина рассказала о том, что на 7, 8 этаже ее дома она заметила сильный запах дыма.

Приехавшие сотрудники также почувствовали неприятный запах одной из квартир, на стуки в дверь никто не реагировал, но было слышно, что хозяин дома.

По итогу мужчина всё-таки дверь открыл. А причиной задымления стало элементарное подгорание пищи на плите.

Благодаря бдительным соседям удалось вовремя потушить огонь. Ведь ещё немного и мог бы возникнуть пожар.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Филипп Киркоров открыл фабрику по производству зефира в Ижевске

В результате ДТП с грузовиком в Удмуртии погиб водитель «Калины»