156 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

6 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 декабря в республике выявлено 156 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 25 детей и 26 человек старше 65 лет. Зафиксировано 6 смертей.

110 человек выздоровели, их выписали.

9 222 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 364 - в состоянии средней степени тяжести, 149 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 576 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 65 078 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 323 летальных исхода.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 656 116 жителей Удмуртии. Из них 477 495 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 113 294 человека.

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