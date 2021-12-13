Последние новости Ижевска на утро 13 декабря: зефирная фабрика Киркорова, ДТП на набережной и график выплат пенсий в декабре 2021 года

Певец Филипп Киркоров открыл фабрику в Ижевске. Фото: Диля Ахмадишина, 2018 год

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, в столице Удмуртии ожидается до -13 °C. Пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, предлагаем узнать главные новости прошедшего дня.

Кто-то получит сразу две пенсии

Некоторые пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии. Так было и в прошлые годы. Это связано с новогодними праздниками и графиком выплаты пенсий в декабре 2021 года.

Киркоров открыл фабрику в Ижевске

Король российской эстрады открыл в Ижевске фабрику по производству зефира. А сами сладости производят виде цветов. Всех желающих Филипп Киркоров угощал на «Песне года».

Авто вылетело на обочину в Ижевске

ДТП произошло на набережной И. Ф. Белобородова. О причинах происшествия, а также о пострадавших пока не сообщается [видео].

4 необычных дома Ижевска

Дом-змея, здание-водопад и какие другие интересные и нестандартные постройки есть в нашем городе, можете посмотреть здесь [фото].

Множество нарушений в бассейнах Ижевска

Бассейнах Удмуртии Роспотребнадзор взял 3145 проб воды. Учитывалось немалое количество показателей, например, санитарно-химические, микробиологические и другие. Было выявлено 215 нарушений.