Запретить детям сниматься в рекламе фастфуда предложили в России

Некоторые эксперты в области здравоохранения неоднократно указывали на вред фастфуда и сахаросодержащих напитков. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил ограничить использование детских образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних непосредственно в рекламных материалах», — говорится в обращении (цитата по RT)

В своем письме Федоров отмечает, что некоторые эксперты в области здравоохранения неоднократно указывали на вред фастфуда и сахаросодержащих напитков. В то же время производители активно используют в рекламных кампаниях несовершеннолетних актеров, популяризируя свою продукцию среди данной возрастной категории.

В настоящий момент в соответствии со статьями 21, 26, 27 закона «О рекламе» несовершеннолетним запрещено сниматься в рекламе алкоголя, оружия и азартных игр. Ранее в России предложили обязать производителей фастфуда в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции, а также снабжать ее надписями и картинками о вреде для здоровья.

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