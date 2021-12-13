Глава Удмуртии Александр Бречалов призвал убрать лед с тротуаров Ижевска

С начала первых заморозков в травматологию Ижевска обратились 323 человека, пострадавших в результате падения на обледенелом тротуаре. Фото: Диля Ахмадишина

С начала первых заморозков в травматологию Ижевска обратились 323 человека, пострадавших в результате падения на обледенелом тротуаре. Об этом сегодня, 13 декабря, в ходе аппаратного совещания сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он призвал градоначальника Олега Бекмеметьева и глав районов «не расслабляться» и не допускать образования гололеда на городских тротуарах.

«Понятно и объяснимо, что сейчас поступает много вопросов по уборке дорог, тротуаров и пешеходных зон. Коллеги, этот вопрос требует ежедневного контроля. Погода установилась, впереди у нас более или менее стабильные с точки зрения температурного режима дни без сильных перепадов температур. Прошу: проверьте все тротуары и все дороги», - заявил Бречалов.

В качестве примера глава республики привел опасный тротуар по улице Ворошилова.

«Мне уже третий раз пишут про тротуар по ул. Ворошилова, подъем к торгово-экономическому техникуму: «Дико скользко, очень опасно ходить, так как рядом проезжая часть». Это девушка мне написала пять дней назад, а вчера я посмотрел ролик. Ну, послушайте, слов нет. У нас где-то густо, вот пишут, что тротуар на Майской засыпали солью, а где-то нет», — рассказал он.

По словам главы региона, по количеству жалоб на обледенелые дороги и тротуары лидируют Сарапул и Ижевск. Александр Бречалов подчеркнул, что тему затронут на ближайшей прямой линии в социальных сетях. Сейчас продолжается сбор вопросов и обращений граждан.

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