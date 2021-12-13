Гороскоп на 14 декабря 2021 года: Львам стоит действовать решительно, а Скорпионам – тщательно обдумывать каждый свой шаг

Что ждет наших читателей во вторник? Фото: pexels.com

ОВЕН

Первая половина дня будет непростой. Жизнь проверит ваше умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

ТЕЛЕЦ

Прекрасный день для творческого самовыражения. Звезды советуют чаще слушать свою интуицию.

БЛИЗНЕЦЫ

Едва ли вы запомните этот день надолго. Не будет ни ярких побед, ни чувствительных поражений.

РАК

На личном фронте могут возникнуть небольшие проблемы, связанные с недопониманием. Многое будет зависеть от вашего умения идти на компромисс.

ЛЕВ

Важно действовать смело и решительно, это касается абсолютно всех сфер вашей жизни. Звезды намекают, что у вас все получится.

ДЕВА

Спокойнее отнеситесь к критике со стороны окружающих и прислушайтесь к их советам. Кроме того, звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ВЕСЫ

Сегодня вы будете пользоваться успехом у противоположного пола. Вечером возможна неожиданная, но приятная встреча с давним знакомым.

СКОРПИОН

Старайтесь тщательно обдумывать каждый свой шаг. Рисковать сегодня крайне не рекомендуется.

СТРЕЛЕЦ

Не переоценивайте свои силы и не отказывайтесь от помощи со стороны родных и близких людей. Дальние поездки лучше отложить.

КОЗЕРОГ

Вас ожидает непростой день. Высока вероятность, что придется выполнять чужую работу. Вечер звезды советуют провести наедине с собой.

ВОДОЛЕЙ

Идеальный день, чтобы начать борьбу со своими вредными привычками. Аккуратнее отнеситесь к любым банковским операциям.

РЫБЫ

День неожиданных поворотов и ярких событий. Скорее всего, вы надолго его запомните.

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