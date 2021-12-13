Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 9:30

40-летнего жителя Удмуртии насмерть придавило бревном

Он занимался доставкой дров в личное подсобное хозяйство
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бревно выпало из прицепа во время укладки. Фото: pixabay.com

Бревно выпало из прицепа во время укладки. Фото: pixabay.com

В Увинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 40-летнего мужчины, который занимался доставкой дров в личное подсобное хозяйство. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, около 17:00 12 декабря его придавило бревном, выпавшим из прицепа трактора во время укладки.

«В результате полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и жители деревни. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Когда скауты появились в Удмуртии и как ими стать сейчас?

Гороскоп на 14 декабря 2021 года: Львам стоит действовать решительно, а Скорпионам – тщательно обдумывать каждый свой шаг