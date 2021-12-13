40-летнего жителя Удмуртии насмерть придавило бревном

Бревно выпало из прицепа во время укладки. Фото: pixabay.com

В Увинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 40-летнего мужчины, который занимался доставкой дров в личное подсобное хозяйство. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, около 17:00 12 декабря его придавило бревном, выпавшим из прицепа трактора во время укладки.

«В результате полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы и жители деревни. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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