Пенсионер погиб при пожаре в Кезском районе Удмуртии

Возгорание произошло накануне, 12 декабря, в районе 18:00. Фото: СУ СКР по УР

64-летний житель села Чепца Кезского района Удмуртии погиб при пожаре в собственном доме. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, возгорание произошло накануне, 12 декабря, в районе 18:00.

«Предварительной причиной возгорания является неисправность печного отопления», - сообщили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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