Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 67 ижевчан. Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 декабря в республике выявлено 156 новых случаев заболевания коронавирусом. 110 человек выздоровело, 6 человек скончались. 149 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Фото: оперштаб Удмуртии

Рассказываем о статистике по районам и городам республики.

Ижевск – 36 518 (+67 по отношению к утру 12 декабря)

Воткинск – 4 102 (+16)

Воткинский район – 1 323 (+10)

Балезинский район — 1 264 (+9)

Красногорский район — 620 (+9)

Увинский район – 2 694 (+9)

Каракулинский район – 617 (+8)

Кизнерский район – 699 (+4)

Глазов – 3 351 (+4)

Игринский район – 2 038 (+3)

Дебесский район – 524 (+2)

Кезский район – 493 (+2)

Малопургинский район – 876 (+2)

Селтинский район – 746 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 972 (+2)

Шарканский район – 1 220 (+2)

Сарапул – 2 729 (+2)

Алнашский район – 1 035 (+1)

Сарапульский район — 745 (+1)

Глазовский район — 620 (+1)

Можга – 3 633

Завьяловский район – 2 744

Можгинский район — 1 083

Сюмсинский район – 927

Камбарский район – 814

Вавожский район — 716

Юкаменский район – 606

Граховский район – 507

Ярский район – 492

Киясовский район — 487

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