Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 декабря: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 67 ижевчан. Фото: pixabay.com
По данным оперативного штаба Удмуртии, на утро 13 декабря в республике выявлено 156 новых случаев заболевания коронавирусом. 110 человек выздоровело, 6 человек скончались. 149 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Фото: оперштаб Удмуртии
Рассказываем о статистике по районам и городам республики.
Ижевск – 36 518 (+67 по отношению к утру 12 декабря)
Воткинск – 4 102 (+16)
Воткинский район – 1 323 (+10)
Балезинский район — 1 264 (+9)
Красногорский район — 620 (+9)
Увинский район – 2 694 (+9)
Каракулинский район – 617 (+8)
Кизнерский район – 699 (+4)
Глазов – 3 351 (+4)
Игринский район – 2 038 (+3)
Дебесский район – 524 (+2)
Кезский район – 493 (+2)
Малопургинский район – 876 (+2)
Селтинский район – 746 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 972 (+2)
Шарканский район – 1 220 (+2)
Сарапул – 2 729 (+2)
Алнашский район – 1 035 (+1)
Сарапульский район — 745 (+1)
Глазовский район — 620 (+1)
Можга – 3 633
Завьяловский район – 2 744
Можгинский район — 1 083
Сюмсинский район – 927
Камбарский район – 814
Вавожский район — 716
Юкаменский район – 606
Граховский район – 507
Ярский район – 492
Киясовский район — 487
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