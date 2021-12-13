Жительница Удмуртии сумела избежать изнасилования в лесном массиве

Установлено, что обвиняемый угрожал девушке ножом. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Увинского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, его обвиняют в разбои и покушении на изнасилование незнакомой 18-летней девушки. По данным следствия, нападение произошло в лесном массиве у поселка Ува 4 декабря.

«Угрожая ножом, завладел ее мобильным телефоном, после чего попытался совершить сексуальное насилие. Однако, в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление, мужчина не смог реализовать свой преступный умысел и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении ведомства.

Следователи совместно с полицейскими установили личность нападавшего, его задержали и поместили под стражу. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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