Очередная партия новых автобусов вышла на маршруты Ижевска

В августе на городские маршруты вышло 33 новых автобуса Фото: izh.tu

Сегодня, 13 декабря, на улицы столицы Удмуртии вышла очередная партия новых автобусов. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, их равномерно распределят по городским маршрутам.

Фото: izh.tu

Фото: izh.tu

«Автобусы соответствуют всем современным «зеленым» стандартам и стандартам безопасности, оснащены внутренним и внешним видеонаблюдением, имеют табло и аудиосистему для информирования пассажиров. В них также оборудован откидной трап для комфортного проезда граждан с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении.

Фото: izh.tu

В администрации напомнили, что в августе на городские маршруты вышло 33 новых автобуса. За текущий год автопарк пополнился сотней транспортных средств, что снизило средний возраст автобусов до 6 лет.

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