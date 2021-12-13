Обвиняемого в убийстве бывшей учительницы и надругательстве над ее телом жителя Удмуртии признали вменяемым

Мужчину обвиняют по 4 статьям УК РФ. Фото: Амир Закиров

25-летнему жителю села Дебесы, обвиняемого в убийстве своей бывшей учительницы и надругательстве над ее телом, грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, по результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Напомним, тело 68-летней учительницы со следами насильственной смерти было обнаружено в собственном доме 6 мая текущего года.

«Следствием установлено, что 4 мая 2021 года обвиняемый отдыхал на природе с друзьями, при этом употреблял спиртные напитки. После 22 часов, когда компания разошлась, он пошел прогуляться по селу Дебесы. Проходя мимо дома своей бывшей учительницы, мужчина решил украсть у нее деньги или другое ценное имущество. Ранее он уже бывал в этом доме и знал, что пожилая женщина проживает одна», - говорится в сообщении ведомства.

В дом злоумышленник проник через подполье. Увидев спящую хозяйку, мужчина решил ее убить. Взяв на кухне нож, он нанес множественные удары по голове и другим частям тела женщины, от которых она скончалась на месте.

Мужчина обыскал дом, однако денег и ценностей не обнаружил. По версии следствия, в перерыве между поисками он надругался над телом убитой. Желая скрыть следы преступлений, он нашел канистру с горючей жидкостью и поджег диван, на котором лежала потерпевшая, после чего скрылся с места преступления через то же самое подполье.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, обвиняемый. Показания обвиняемого проверены на месте преступления, проведен следственный эксперимент. Выполнены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, трассологические, пожаро-техническая экспертизы.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, головное дело с обвинительным заключением по четырем статьям УК РФ направлено в суд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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