74 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 14 декабря в республике выявлено 74 новых случая коронавируса. В числе заболевших 11 детей и 13 человек старше 65 лет. Зафиксировано 12 смертей.

116 человек выздоровели, их выписали.

9 203 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 331 - в состоянии средней степени тяжести, 147– в тяжелом состоянии.

Всего на 14 декабря в Удмуртии зарегистрировано 77 650 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 65 194 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 3 335 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса 658 548 жителей Удмуртии. Из них 483 466 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 113 664 человека.

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