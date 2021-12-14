Жителя Удмуртии подозревают в краже денег со счета соседа по палате

Подозреваемый неоднократно брал мобильный телефон потерпевшего. Фото: архив КП

32-летнего неработающего, ранее судимого жителя Каракулинского района Удмуртии подозревают в краже денег с банковского счета 60-летнего соседа по палате. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, какое-то время они вместе лечились в хирургическом отделении районной больницы, и подозреваемый неоднократно брал у потерпевшего мобильный телефон.

«Воспользовавшись специальным приложением, злоумышленник перевел с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме 2 500 рублей на счет своей матери, после чего удалил сообщения», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, после выписки мужчина потратил похищенные деньги на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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