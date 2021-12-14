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Здоровье14 декабря 2021 6:36

Названы возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Согласно прогнозу иммунолога, пандемия продлится «еще пару-тройку лет»
Дмитрий Коренев
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал возможные сроки окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в России на фоне появления нового штамма «омикрон». Его слова приводит RT.

«Это еще плюс сезон будет активного процесса в России. Но в любом случае это не десятилетия, это, ну по сути дела, ещё пару-тройку лет», — сказал Крючков на стриме RT «Летучка».

Специалист отметил, что до появления нового штамма «омикрон» он прогнозировал стабилизацию эпидемиологической ситуации в России к концу 2022 года.

Напомним, за последние сутки ковидом заболело вдвое меньше жителей Удмуртии, чем за предыдущие.

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