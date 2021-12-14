86-летний пешеход скончался в больнице после наезда автобуса в Удмуртии

Переходить дорогу можно только по переходу, а при его отсутствии — на перекрестке по линии тротуаров или обочин. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 13 декабря, около 08:00, напротив дома №10 по улице Советская в поселке Игра произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 60-летний водитель автобуса «ПАЗ», двигаясь по маршруту, сбил 86-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте при наличии перекрестка в зоне видимости.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает: переходить дорогу можно только по переходу, а при его отсутствии — на перекрестке по линии тротуаров или обочин. Перед выходом на проезжую часть необходимо оценить обстановку на дороге.

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